Leipzig/Colditz. Bei einem Verkehrsunfall bei Colditz ist am Sonntag gegen 18 Uhr eine 14-Jährige am Fuß verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei saß die Jugendliche auf der Strecke zwischen Hohnbach und Leupahn als Beifahrerin auf einem Kleinkraftrad, als der 15-jährige Fahrer dem Auto einer 46-Jährigen die Vorfahrt nahm. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.

luc