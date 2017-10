15 Jahre nach der Premiere: Wurzen erlebt am 4. November die 2. Kampfkunstgala

Den Termin kann man sich getrost schon einmal in den Kalender schreiben: Am 4. November findet in der Stadtsporthalle Wurzen die zweite Kampfkunstgala statt – 15 Jahre nach der Premiere. Vereine und Abteilungen präsentieren hier ihr Können. Zu sehen gibt es unter anderem Jiu-Jitsu, Judo und Boxen.