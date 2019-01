Wurzen/Grimma

Das Interesse am 15. Muldentaler Städtelauf zwischen Wurzen und Grimma ist schon jetzt, knapp zehn Wochen vor dem Start groß. Aus Meißen, Bitterfeld, Wolfen und Dessau-Roßlau sowie Freiberg, Halle, Gera und Magdeburg liegen Anmeldungen vor, wie auch aus den drei großen sächsischen Metropolen Leipzig, Dresden und Chemnitz und aus der ganzen Region rund um die Mulde. „Bis jetzt haben sich knapp 300 Athleten in die Starterlisten eingetragen“, freut sich Cheforganisator Uwe Rosenberg von der „Laufgemeinschaft Hängebrücke Grimma“ über den Run auf das kleine Jubiläum.

Uwe Rosenberger ist der Cheforganisator des Städtlaufes Quelle: Frank Schmidt

Das große Interesse am Halbmarathon lasse sich mit dem relativ zeitigen Start am 31. März erklären, glaubt Rosenberg. Doch mit diesem Termin sei man an den Laufkalender gebunden. Was freilich jenen aktiven und leistungsorientierten Läufern entgegenkomme, die den Muldentaler Städtelauf sozusagen als Warm-up für ihre Laufsaison entdeckt haben und als Trainingseinheit zu nutzen wissen.

Doch genau in diesem Kontext stellt der Veranstalter unmissverständlich eines klar. „Natürlich werden wieder viele Läufer aus verschiedenen Leistungszentren am Start sein. Und sie werden im Ziel die Nase vorn haben. Aber der Muldentaler Städtelauf ist und bleibt ein Volkssportlauf, der all jenen sportlich ambitionierten Freizeitsportlern gewidmet ist, die ihre Freude an der Bewegung im Freien ausleben möchten“, sagt Rosenberg. Deshalb ermutigt er ausdrücklich alle dazu, sich nicht an den vermeintlich starken Läufern auf der Strecke zu orientieren, sondern sich auf das eigene Leistungsvermögen zu konzentrieren. „Wir möchten, dass jeder Läufer Spaß hat und ohne Zeitlimit sicher und gesund ins Ziel kommt“, betont Rosenberg.

Im Ziel gibt es mehr als nur ein Erfolgserlebnis

Und das soll sich für jeden Einzelnen lohnen. Vom persönlichen Erfolgserlebnis, etwas Besonderes geleistet zu haben, abgesehen, gibt es in diesem Jahr ein Funktionslaufshirt. Mit einem Aufdruck darauf wird das kleine Jubiläum des 15. Muldentaler Städtelaufs gewürdigt. Und schon traditionell wird es wieder eine Erinnerungsmedaille für alle Teilnehmer geben, die in diesem Jahr mit ihrer Prägung auf das 300-jährige Bauwerk der Pöppelmannschen Steinbrücke erinnert.

Zur perfekten Organisation für den Städtelauf gehört der Bustransfer für die Sportler von Grimma nach Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Was alles so gut klingt, hat auch Schattenseiten, weiß Rosenberger. Denn hinter den Kulissen drückt der Schuh noch an so manchen Stellen. Erinnert sei an die noch andauernden Bauarbeiten an der Hochwasserschutzmauer, die sich zwar dem Ende neigen, jedoch sehr nahe an die Pöppelmannschen Steinbrücke und damit an den Zieleinlauf herangerückt sind.

Organisatorische Herausforderung für Veranstalter

Darüber hinaus werde es an Sanitäranlagen wie Duschen und Toiletten fehlen, da das Sportlerheim vor dem Abriss steht und die Versorgungsleitungen schon gekappt sind. „Wir werden zumindest Toilettenhäuschen aufstellen müssen“, kündigt Rosenberg an. Ein Lichtblick sei die Parkplatzsituation.

Hier rechnen wir damit, den Rewe-Parkplatz nutzen zu dürfen, die Gespräche mit dem Markt laufen.“ Doch Rosenberg zeigt sich in jeder Hinsicht optimistisch, alle Hürden zu überwinden. Wegen solcher Widrigkeiten den beliebten Volkssportlauf ausfallen zu lassen, sei für ihn keine Option.

Kommentar: Mit guter Kondition durch den Organisationsparcours Auf geht´s zum Muldentaler Städtelauf! In knapp zehn Wochen, konkret am 31. März, fällt der Startschuss. Bis dahin sind es noch zehn Wochen, werden sich manche Läufer entspannt denken. Bleibt also noch genügend Zeit, um für den Halbmarathon zu trainieren. Einen gefühlt ganzen Marathon indes müssen der Veranstalter, die „Laufgemeinschaft Hängebrücke Grimma“ und ihr Cheforganisator Uwe Rosenberg schon jetzt absolvieren, um in den 70 Tagen bis zum Start alle Hürden auf dem Organisationsparcours zu überwinden. Ein Prozedere, das sich alljährlich so oder so ähnlich wiederholt. Gar mit der Gefahr der Ermüdung. Zum Glück aber beweisen Rosenberg und Co. immer wieder aufs Neue Kondition und Ausdauer, um an der Organisation nicht zu scheitern oder den Städtelauf ausfallen zu lassen. Chapeau dafür, denn würde es daran fehlen, gäbe es diesen Volkssportlauf möglicherweise nicht mehr – und eine ganze Region wäre um ein wichtiges Aushängeschild ärmer. Was den Laufsportlern nicht zu wünschen ist, mussten die Wassersportler bereits erfahren. Stichwort Mulderegatta. Sachsens größtes Wassersport-Ereignis war eine unbezahlbare Außenwerbung für eine ganze Region und kurbelte den Tourismus an. Doch diverse Widrigkeiten – nicht nur der manchmal zu geringe Wasserpegel – ließen das Volkssportevent im wahrsten Sinn des Wortes untergehen. Es ist schade, dass heute kaum noch einer von der Mulderegatta spricht. Wo bleibt der Ehrgeiz, für das größte Wassersport-Ereignis in Sachsen alle wieder in ein Boot zu holen? Damit es endlich wieder heißen kann: Auf geht´s zur Mulderegatta!

Von Frank Schmidt