Wurzen. Die Polizeidirektion informierte am Donnerstag über einen Vorfall an einer Wurzener Berufsschule, bei dem ein Lehrer genötigt und bedroht wurde.

In der Einrichtung in der Straße des Friedens mahnte ein Lehrer (64) einen 17-jährigen Schüler wegen wiederholt ungebührlichen Verhaltens und Störungen ab. Das missfiel dem im Libanon Geborenen – er nötigte und drohte dem Lehrer verbal. Danach ging er in den Hauswirtschaftsraum zu seiner Klasse, wo ihn eine Lehrerin (53) aufforderte, sich die Hände zu waschen und eine Schürze umzubinden um am Backkurs teilzunehmen. Das ignorierte der 17-Jährige. Stattdessen verließ er den Raum und begab sich in ein anderes Klassenzimmer, zu jenem Lehrer – der ihn ermahnt hatte – und verlangte Essen. Dieser forderte ihn jedoch auf, in seinen Raum zu gehen. Er warf daraufhin die Tür zu, war laut und aggressiv. Anschließend nahm er sämtliche Utensilien, welche die Lehrerin mit ihrer Klasse zum Backen nehmen wollte, und warf sie auf den Boden.

Zwischenzeitlich hatte der 64-jährige Lehrer den Schulleiter (61) über das Verhalten des Schülers informiert. Dieser wollte mit dem Jungen ruhig reden und das Zimmer verlassen. Doch der 17-Jährige rastete aus, schrie den Schulleiter an, so dass der die Polizei informierte. Er und seine beiden Kollegen fühlten sich durch die aggressive Art und das Auftreten des Jugendlichen bedroht. Als zwei Polizeibeamte eintrafen, erklärte der Schulleiter dem Schüler, dass für ihn der Schultag beendet sei und er das Klassenzimmer sowie die Schule verlassen solle. Dies ignorierte er dreimal.

Als ihn die Beamten aus dem Raum schaffen wollten, wurde er sofort wieder aggressiv, schlug um sich und entzog sich den Maßnahmen der Polizisten. Dabei wurde ein Polizeiobermeister im Gesicht getroffen und an der Nase verletzt, so dass er ärztlich behandelt werden musste. Die Beamten nahmen den 17-Jährigen mit auf die Polizeidienststelle. Im Beisein seines Vaters und einer Dolmetscherin wurde eine Vernehmung durchgeführt. Er hat sich wegen Nötigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte zu verantworten.

Von thl