Anlässlich der Tage der Industriekultur in Sachsen hat der Verein Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land eine Ausstellung zum Bahnhof Wurzen vorbereitet. Dieser wurde am 31. Juli 1837, also vor 180 Jahren, an der Ferneisenbahnstrecke Leipzig – Dresden eingeweiht. Die Verbindung sorgte für den industriellen Aufschwung vor Ort.