Wurzen

Jetzt strahlen sie wieder auf dem Sockel des Ehrenhains – der sowjetische Offizier und der deutsche Arbeiter. Anfang der Woche installierte die Wilsdruffer Fachwerkstatt Ostmann & Hempel das Denkmal der Freundschaft. Zwei Tage darauf luden Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) und Kathrin Höhme, Sachbearbeiterin für Grünflächen und Gewässer, offiziell zum ersten Blickkontakt nach der Rundum-Kosmetik ein.

Zurück am alten Ort: Das Denkmal der Freundschaft steht wieder auf dem Ehrenhain im Wurzener Stadtpark. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bereits im Mai 2017 hatte die Stadtverwaltung im Zuge der aktuellen Arbeiten im Wurzener Stadtpark das Werk des Bildhauers Wolfgang Eckart (1919 – 1999) demontieren lassen. Über die Jahre hinweg setzten nämlich Wind und Regen dem Mantel aus Stahlguss zu, hinterließen im Waffenrock des Soldaten zwei Löcher, aber vor allem Rost an den Nähten – kein Problem für den diplomierten Metallrestaurator Uwe Ostmann und seine Kollegen. Die Haut wurde innen und außen gereinigt, sandgestrahlt und hernach mit Kunstharzfarbe überzogen. Zudem erhielten die Figurenteile neue Verbindungsplatten. „Das hält schon eine ganze Weile.“ Dennoch empfahl Ostmann eine Begutachtung wenigstens aller zwei Jahre.

Originale standen Modell für den Künstler

Bis zur Einweihung des Ehrenhains am 6. Oktober 1974 befanden sich das Denkmal, welches Anfang der 50er-Jahre von der damaligen Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in Auftrag gegeben wurde, vorm Südflügel des Stadthauses. Ein sowjetischer Militärangehöriger vom Flugplatz Polenz sowie ein Brandiser Bürger standen seinerzeit dem Bildhauer Eckart Modell, der die Gipsvorlage in seinem Waldsteinberger Atelier anfertigte. Wegen der Mangelwirtschaft benutzte der volkseigene Betrieb Maschinenfabrik und Eisengießerei Wurzen für die Endfassung anstatt Buntmetall den eher unüblichen Grauguss als Mantelmaterial. Wie Annegret Michel vom Landesamt für Denkmalpflege erwähnte, sei das Pärchen einst heller gewesen – fast weiß.

Doch daran konnten sich einige Gäste, darunter Altbürgermeister Kurt Hesse, Stadtchronist Wolfgang Ebert sowie mehre Abgeordnete der SPD und Linkspartei, nicht erinnern. Jedoch, dass 1974 Urnen von der vis-à-vis gelegenen Grabstätte in den Ehrenhain umgebettet wurden. Ebert zufolge kamen die beerdigten Sowjetsoldaten nicht bei Kampfhandlungen ums Leben, sondern starben nach Kriegsende.

Grabplatten sind gesäubert worden

Mit der Sanierung des Denkmals der Freundschaft sorgte der Steinmetzbetrieb Andreas Friedrich aus Beucha zugleich für eine Runderneuerung des Mauerkranzes sowie das Säubern der Grabplatten. Alles in allem kosteten das Projekt – Denkmal und Mauer – 20 000 Euro und wurde zu 100 Prozent von der Landesdirektion Sachsen sowie mit Zustimmung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge gefördert, wie Höhme informierte.

Büste von Albert Kuntz weiter verschwunden

Was dem Areal unterm grünen Blätterdach allerdings noch fehlt, ist die Büste des Widerstandskämpfers und KPD-Politikers Albert Kuntz – geboren 1896 in Bennewitz, gestorben 1945 im Konzentrationslager Dora bei Nordhausen. Ende August 2017 und nur wenige Monate nach ihrer Auffrischung wurde die Bronzebüste des Leipziger Künstlers Dieter Dietze entwendet. Die Suche danach, auch im Parkteich nebenan, blieb bis heute erfolglos. Mittlerweile, so Höhme, habe sie Kontakt zur Nahrungsmittel GmbH aufgenommen, da das Unternehmen ein zweite Version besitzt. Die Idee ist, hiervon eine Kopie anzufertigen. Dann aber nicht aus Bronze, „um Metalldiebe von vornherein abzuschrecken“.

Von Kai-Uwe Brandt