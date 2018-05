Wurzen

Mit Elisabeth Zwiener – einstige Initiatorin und Mitbegründerin der Seniorentanzgruppe Wurzen – feiert diese Formation in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Und das war dann auch für die 17 Mitglieder Grund genug, sich auf ein Kaffeekränzchen in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Straße des Friedens zu verabreden. Denn hier ist die Heimstatt der tanzenden Senioren, die natürlich Mitglieder der Volkssolidarität sind und in den Räumen des Hauses regelmäßig zweimal im Monat trainieren und proben.

Soziale Kontakte stehen im Vordergrund

„Aber nicht für die ganz großen Bühnenauftritte, das war nie unser Bestreben“, stellte Zwiener gleich klar. Doch das schließe nicht aus, bei Veranstaltungen der Volkssolidarität dann doch mal auf einer öffentlichen Bühne zu stehen. „Im Vordergrund stehen aber die Freude und der Spaß am Tanzen, denn damit können wir uns alle fit halten“, formulierte die geistig und körperlich noch sehr rege 88-Jährige. „Mit unserer Tanzgruppenleiterin Cornelia Salanga werden Tanzschritte einstudiert, die auf uns Senioren zugeschnitten sind. Und dafür sind dann nicht nur Rhythmus und Bewegung gefordert, sondern auch das Gedächtnis wird geschult, denn wir müssen uns ja die Reihenfolge der Schritte gut einprägen und anwenden“, sagte Zwiener. „Aber natürlich haben wir auch den guten alten Walzer und Tango drauf oder Tänze aus anderen Ländern“, wird versichert.

Ausflüge nach Bad Schandau, Oberhof und Friedrichroda

Doch das ist nur der eine Aspekt. Denn nicht zu vergessen sind die sozialen Kontakte und zwischenmenschlichen Beziehungen, die von der Tanzgruppe ganz bewusst gehegt und gepflegt werden. „Ja natürlich, das ist für uns ganz wichtig. Dazu veranstalten wir jedes Jahr für uns die sogenannte Tanzfreizeit. Dafür verreisen wir mit einem Bus und verbringen mehrere Tage in einem Hotel. So sind wir schon viele Jahre nach Binz gefahren, waren in Bad Schandau und Oberhof, oder wie dieses Jahr in Friedrichroda. Aber bei diesen Ausfahrten sind wir immer mit anderen Seniorentanzgruppen aus der Region zusammen. Und mit einigen davon veranstalten wir jedes Jahr ein Tanzfest im Schloss Heyda bei Falkenhain. Dort tanzen wir dann im Garten auf der Wiese, was glauben Sie, wie herrlich das immer ist“, schwärmte Zwiener.

Von Frank Schmidt