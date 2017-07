200 Quadratmeter Borsdorfer Geschichte(n) in einem einzigen Raum

Heute auf den Tag vor 750 Jahren, am 26. Juli 1267, wurde Borsdorph erstmals in einer Urkunde erwähnt. Darin trat ein Edler von Friedeburg das Dorf an seinen jüngeren Bruder ab, der es kurze Zeit später an Bischof Friedrich von Merseburg verkaufte. Vom 1. bis 10. September feiert Borsdorf die Ersterwähnung mit einer Festwoche.