Wurzen. Gleichwohl das Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium für den 28. Januar von zehn bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür einlädt, um zukünftigen Absolventen das Schulhaus, Schüler- und Lehrerschaft sowie verschiedene Lernangebote näher zu bringen, haben im Vorfeld dieser Bildungseinrichtung Grundschüler eine Stippvisite abgestattet. Die etwa 210 noch Viertklässler kamen aus neun Grundschulen im Einzuggebiet des Wurzener Gymnasiums. Damit erkläre sich eben auch, so ließ Gymnasiallehrer Claudia Gaspar auf Nachfrage wissen, dass aus Orten wie Grimma, Brandis, Machern und Borsdorf keine Besucher kamen. Diese würden sich freilich in ihren Regionen orientieren. In Wurzen nannten es die Veranstalter Schnuppertag. „Den initiieren wir seit einigen Jahren schon, um den Schülern unsere Schule vorzustellen und ihnen vielleicht auch die Angst vor dem großen Gebäude zu nehmen“, formulierte Claudia Gaspar das grobe Ziel. Und dabei habe sie die Erfahrung gemacht, „dass die Kinder mit extrem unterschiedlichen Erwartungen kommen. Manche sind nur mit, weil Freund, Freundin oder Kumpel dabei ist und andere werden von ihren Eltern geschickt. Aber das Gros kommt, weil sie sich wirklich sehr für das Lernen an einem Gymnasium interessieren.“ Ob es dann auch so sein wird, ist von einer Bildungsempfehlung abhängig, die von den Grundschulen ausgesprochen wird. „Wer diese Referenz nicht hat, kann sich dennoch Hoffnung aufs Gymnasium machen. Allerdings müssen sie sich am 9. März einer Art Aufnahmeprüfung unterziehen und im anschließenden Beratungsgespräch mit den Eltern wird eine Entscheidung dafür oder dagegen getroffen“, erklärte Claudia Gaspar das Prozedere.

Während die Mädchen und Jungen im Stationsbetrieb Einblicke in Sport, Geschichte und Kunsterziehung oder Biologie, Chemie und Physik bekamen, saßen die Grundschullehrer gemeinsam mit Gymnasiallehrern zusammen. „Hier beantworten wir Fragen zu den Anforderungen an Grundkompetenzen in einzelnen Fächern und zu Schulmateriealien. Und wir geben Hinweise, wie sich die Schüler in bestimmten Sach- und Themengebieten auf den weiterführenden Unterricht hier am Gymnasium vorbereiten können“, sagte Sprachenlehrerin Cornelia Krahmer. Für Regina Grundig von der Grundschule Kühren sind das ganz wichtige Hintergrundinformationen, denn die Anforderungen wachsen. Und, so erzählte sie auch, „fragen die Schüler mich ja jetzt schon, ob sie mit ihren Leistungen das Gymnasium besuchen können. Insofern sind sie natürlich aufgeregt und gespannt.“ Aber ihre Schüler seien nicht mit überzogenen Erwartungen zum Schnuppertag gekommen, vielmehr wollen sie alles aufnehmen, was sie hier erleben, um noch in den nächsten Tagen darüber reden zu können, denn es stehen dann auch die Elterngespräche an.“

„Auf den ersten Blick gefällt mir die Schule sehr gut“, gesteht Johanna Jung aus Mühlbach bei Burkartshain. „Und fachlich bin ich sehr an Geschichte, Biologie, Chemie und Mathematik interessiert“, fügte sie an. „Ich will ja unbedingt an diese Schule gehen“, machte indes Oskar Müller aus Dornreichenbach keinen Hehl aus seinem Wunsch. „Und ich möchte hier mein Abitur machen, um zu studieren – was, weiß ich noch nicht.“ Das wird sicher von seinen schulischen Stärken abhängig sein, die er seiner Meinung nach in Mathematik hat und im Sport. Neben Fußball auch im Motocross, wo er beim MX-Sachsen Endurorennen in der Klasse 50 Kubik Vizemeister geworden sei, wie er stolz berichtete.

