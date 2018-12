Muldental/Amppipal

„Fantastisch, großartige Aktion, wir sind überglücklich – ein besseres Weihnachtgeschenk hätte es nicht geben können!“ Nepalmed-Chef Arne Drews dankt den LVZ-Lesern, die in nur wenigen Wochen 23 306,11 Euro zugunsten des Berghospitals in Amppipal gespendet haben.

Der Grimmaer Lungenarzt freut sich vor allem für die Patienten, die sich nach mehrtägigen Fußmärschen nun nicht mehr vor der Klinik die Beine in den Bauch stehen müssen, sondern auf einem der 50 Sitze im neu eröffneten Wartesaal Platz nehmen können. Möglich wurde das nicht zuletzt durch einen enormen Kraftakt des örtlichen Personals um Verwaltungsleiter Babu Ram Giri, der das vor wenigen Tagen angelieferte Mobiliar sofort montieren ließ. Die Zeit drängte: In über 1000 Metern kann der Winter auch in Nepal ziemlich ungemütlich werden.

Verein bedankt sich bei den LVZ-Lesern

Dankbar ist den großzügigen Spendern auch Birgit Kirsch. Die Ärztin ist Vorstandsmitglied des Grimmaer Vereins Nepalmed und arbeitete im Berghospital, als 2015 das verheerende Erdbeben über die Himalaya-Region hereinbrach. Die Bilanz: 9000 Tote, unzählige Verletzte und große Zerstörungen. Der Wartesaal wurde schwer beschädigt und musste komplett abgerissen werden. Der Grimmaer Arne Drews kehrte damals nur fünf Tage vor der Katastrophe nach Deutschland zurück. Er persönlich war es, der die entscheidenden Skizzen für den Bebauungsplan des neuen Wartesaales anfertigte.

Das Ambulanzgebäude mit neuem Wartesaal ist nun in Betrieb. Ein Verdienst auch der LVZ-Leser. Die spendeten sogar mehr, als für Sitzreihen, Regale und Liegen benötigt wurde. Vom übrigen Geld, so Nepalmed, wird nun noch der Eingangsbereich gepflastert. Beauftragt sei auch eine Stützmauer, da der Hang in der Regenzeit zu Erdrutschen neige. Doch damit nicht genug: Die Hilfsorganisation aus dem Muldental ist nun auch in der Lage, ihr Engagement in der örtlichen Schule fortzusetzen. Nachdem Nepalmed dort in den vergangenen beiden Jahren bereits Wasserfilter und neue Toiletten einbaute, fließt Geld aus der Aktion „Ein Licht im Advent“ nun in eine neue Schulküche. In den veranschlagten 2500 Euro ist die Ausbildung des Koches inklusive.

Zusätzliche Mahlzeit für die Ärmsten

„Die Ärmsten der Armen besuchen diese Schule. Sie können sich keine teuren Internate leisten und bekommen meist nur eine klägliche Mahlzeit am Abend. Wegen der schlechten Wasserqualität und der mangelhaften Hygiene erkranken die Kinder immer wieder“, weiß der medizinische Direktor des Berghospitals, Kshitiz Paudel, nur zu gut. Er hofft, dass dank der Spenden aus Deutschland dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann. Arne Drews: „Die 100 Kinder essen fortan auch mittags und erhalten zudem praktischen Unterricht in gesunder Ernährung.“

Die Ambulanz mit Wartebereich ist aus Stahlbeton errichtet – genauso wie OP- und Kreißsaal, Frauenstation sowie Schwesternwohnheim. „Im Gegensatz zum alten Wartesaal aus Lehmsteinen haben diese Gebäude dem Erdbeben standgehalten“, sagt Drews. Am 11. April wird er persönlich in Amppipal weilen. Dann feiert Nepal den 50. Geburtstag des Berghospitals. Der Grimmaer Lungenarzt schmiedet bereits Pläne: „Wir wollen in der schwer zugänglichen Bergregion einen Hubschrauberlandeplatz bauen. Zwar hat unsere Klinik 2015 trotz aller Schäden funktioniert, doch die Helikopter mit all den Verletzten konnten einfach nicht landen.“

Von Haig Latchinian