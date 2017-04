Wurzen. Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Raub in der Wurzener Schillerstraße. Gegen 15.30 Uhr war dort eine 26-Jährige unterwegs, als sich ihr von hinten ein Unbekannter näherte und ihr sowohl die Mütze vom Kopf als auch eine Papiertüte mit Geldbörse, persönlichen Unterlagen und zwei Pfandflaschen aus der Hand riss und flüchtete. Das Opfer war so überrascht und geschockt in diesem Moment, dass es den Räuber nicht verfolgte, wie die Polizeidirektion Leipzig vermeldete. Die 26-Jährige erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Ihr entstand ein Schaden von etwa 30 Euro.

Die Frau beschrieb den Mann zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt und schmalem Gesicht. Der Unbekannte trug einen Dreitagebart, hatte braune Augen und braunes Kurzhaar – er trug eine Bauarbeiterhose mit Seitentaschen und ein grau-weißes Holzfällerhemd sowie schwarze Arbeitsschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise zum Täter beziehungsweise dessen Aufenthaltsort. Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Grimma, Tel. 03437/70 89 25 100 wenden.

Von thl