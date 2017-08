Wurzen. Eine 29-Jährige hat in Wurzen ihre beiden Hunde im völlig verriegelten Auto zurückgelassen. Da auch sämtliche Fenster verschlossen waren, stieg laut Polizei die Temperatur im Inneren des Wagens stark an. Eine Passantin alarmierte die Polizei. Als diese die 29-Jährige Hundebesitzerin darauf ansprach, reagierte diese äußerst gereizt und schrie die Beamten an. Gegen die Frau wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

luc