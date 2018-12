Bennewitz

Die Gemeinde Bennewitz nimmt rund 30000 Euro in die Hand, um Spielplätze in mehreren Ortsteilen zu sanieren. Das meiste Geld, 12200 Euro, fließt in den Spielplatz in Neuweißenborn, dessen Spielturm bei der letzten Spielplatzprüfung gesperrt wurde. Für die Anlagen in Leulitz und in Altenbach „Am Heller“, die ebenfalls stark verschlissen sind und schon mehrfach repariert wurden, stehen jeweils rund 8000 Euro zur Verfügung und für den Spielplatz in Grubnitz 1700 Euro.

Bennewitz erhält 3000 Euro über die Fanta-Initiative

Die Erneuerung wird als dringend erforderlich einsgeschätzt, trotzdem waren die Spielplätze bisher nicht Bestandteil der Haushaltplanung. Die ersten drei Ortsteile hatten sich jedoch in diesem Jahr erfolgreich an der Fanta-Spielplatzinitiative beteiligt und waren mit insgesamt 3000 Euro bedacht worden.

Spielgeräte aus Kunststoff und Metall

Bereits in den beiden Jahren zuvor waren kleine Preisgelder an die Mulde geflossen. Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) nutzte den Beschluss im Gemeinderat, um all jenen zu danken, die die Bewerbung der Ortsteile bei der Spielplatzinitiative mit ihrer Stimme beim Online-Voting unterstützt haben. Diesen Gewinn stockt die Gemeinde nun deutlich auf. Das hatte Laqua schon bei der Bewerbung versprochen. Wie er erklärte, werden dafür nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel aus den Jahren 2017 und 2018 verwendet. Von Spielgeräten aus Holz habe man sich aber inzwischen verabschiedet, weil es zu schnell morsch werde, sagte der Bürgermeister. „Auf zehn Spielplätzen setzen wir inzwischen auf Kunststoff und Metall.“

Schäden auf Spielplätzen durch Vandalismus

Verärgert ist der Bürgermeister darüber, dass die kostenintensiven Bemühungen der Gemeinde wiederholt durch Vandalen zunichte gemacht werden. Erst im Oktober waren auf dem Spielplatz im Bennewitzer Eschenring, der 2017 mit ebenfalls aus der Fanta-Initiative eingespielten Mitteln attraktiver gestaltet worden war, Spielreifen zerstochen worden. Und auf dem Wiesenberg in Altenbach hatte ein Lok-Leipzig-Fan seine Handschrift hinterlassen. „Sowas macht man nicht in zwei Minuten, das heißt, es wurde bestimmt beobachtet“, meint Laqua und wünscht sich mehr Zivilcourage, um solche sinnlosen Zerstörungen zu verhindern.

Von Ines Alekowa