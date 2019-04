Machern

Man sollte den Lebensrucksack, den man mit sich herum trägt, von Zeit zu Zeit aufräumen, empfiehlt Cornelia Stieler: „Einfach damit die nächste Etappe leichter fällt.“ Was weg könne, was vielleicht sogar weg müsse, entscheide jeder selbst. Frust, Ärger oder Hass? Worauf die 53-jährige Biografietrainerin, selbst gelernte Ostfrau, in ihrem persönlichen Rucksack garantiert niemals verzichten werde, sei ein Schatz.

Nein, kein Goldbarren. Der wäre viel zu schwer. „Den Schatz, den ich meine, sehen viele nicht. Sie ahnen nicht mal, dass auch sie ihn im Gepäck haben.“ Die Macherner Therapeutin spielt auf das Leben in der DDR an. Gerade Ostdeutsche im mittleren Alter hätten so viel erlebt, dass sie wahre Veränderungsexperten seien: Die Folgen der NS-Zeit, die DDR, die postsozialistische Gesellschaft, der kapitalistische Schwenk, die Globalisierung.

Gespräche in größerer Runde und in engstem Kreis

Aus Anlass des Mauerfalls, der sich zum 30. Mal jährt, veranstaltet Cornelia Stieler mit ihren Kollegen ein dreitägiges Seminar auf Schloss Machern: Die Biografie-Tage vom 10. bis 12. Mai richten sich ausschließlich an Ostdeutsche. In größeren Runden, aber auch in engstem Kreis sollen sie über ihr Gewordensein sprechen können – über gute Erinnerungen, hoffnungsvolle Momente, enttäuschte Erwartungen.

Wer sich in jungen Jahren von der Stasi anheuern ließ oder aber aus oppositionellem Milieu stammte – egal, jeder Lebenslauf habe seine Daseinsberechtigung, jeder sei selbst der Autor seiner ganz persönlichen Geschichte, jeder behalte die Deutungshoheit. „Ein Coach begleitet, regt Denkprozesse und kritische Reflexionen an. Er wird jedoch das Leben seines Gegenübers nie beurteilen oder gar verurteilen“, verspricht Stieler.

Vielfach von außen entwertete Lebensgeschichten

Leider müssten gerade die Ostdeutschen vielfach erleben, wie ihre Lebensgeschichten von außen abgewertet würden. Das gehe nicht ohne Verletzungen ab: „Die 1990er-Jahre empfanden nicht wenige als bedrohlich. Es ging vielfach um die nackte Existenz. Wer da kein Glück hatte und sich nicht anpasste, rutschte durchs Raster“, ist die Therapeutin überzeugt. Für ein Nachdenken über das eigene Gewordensein sei damals keine Zeit gewesen. Erst jetzt gebe es Freiraum, um sich der eigenen Erfahrungswucht bewusst zu werden.

Keine Zukunft ohne Herkunft. Viele der aktuellen Empfindungen, die Ostdeutsche heute hätten, resultierten aus ihrer DDR-Sozialisation. Weil es oft keine Gelegenheit gebe, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden, reagierten manche auf neue Veränderungen mit Angst und Abwehr. „Leben ist Veränderung. Wer wüsste das besser als wir? Ja, ich glaube, der Osten verändert sogar den Westen. Auch dort kommt inzwischen manch unbequeme Frage an.“

Mediales Interesse an den Gesprächen ist groß

Der Entdeckungsreise ins eigene Ich widmet sich die Therapeutin seit sieben Jahren in ihrer Waldakademie Machern. Und sie hat eine Marke ins Leben gerufen: Ostzigartig. Eine Wortschöpfung aus Ost und einzigartig. Sie beschreibt Ostdeutsche mit starken Brüchen in den Biografien. Dass gerade Menschen mit bewältigten Lebenskrisen über besondere Fähigkeiten verfügten, sei ihnen oft gar nicht bewusst.

Der Teilnehmerbeitrag für die drei Tage kostet 180 Euro inklusive Verpflegung. Schon jetzt lägen Reservierungen nicht nur aus der Region, sondern sogar aus Schwerin oder München vor. Die Machernerin, die von der Wochenzeitung „Die Zeit“ erst kürzlich als Ostversteherin geadelt und interviewt wurde, hat mittlerweile auch das Interesse des Fernsehens geweckt: Das ZDF wird die Biografie-Tage im Schloss begleiten.

www.ostzigartig.de

www.waldakademie-machern.de

Telefon: 034292/ 633533

Von Haig Latchinian