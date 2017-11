300 Schützen kämpfen in Brandis beim Herbstpokal

Einen Knaller im doppelten Sinne hat die Schützengesellschaft (SG) Brandis in die Stadt geholt. Am Wochenende wird in der Mehrzweckhalle auf dem Schulcampus der Meyton-Herbstpokal im Druckluftwaffenschießen ausgetragen. Es ist das erste Mal, dass eine derartige Großveranstaltung nach Brandis kommt – über 300 Schützen haben sich angemeldet.