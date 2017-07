Lossatal. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Lossatal. In Heyda befuhr ein 32-jähriger mit seinem Audi die Kreisstraße, aus Richtung Falkenhain kommend. An der Einmündung zur Stolpener Straße bog er zunächst nach rechts ab und kam dann unmittelbar nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch streifte er zunächst einen kleinen Baum, touchierte ein Verkehrsschild und prallte in der weiteren Folge frontal gegen einen großen Baum.

Der 32-Jährige musste durch die eingesetzten Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde direkt mit dem Rettungshubschrauber in ein Leipziger Krankenhaus geflogen. Ursache für den Unfall könnte der Einnahme von Betäubungsmitteln gewesen sein, vermutete die Polizeidirektion Leipzig.

Von thl