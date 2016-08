Die beliebte Sportwanderung „Zwischen Collm und Mulde“ findet am Sonnabend, 10. September, bereits zum 34. Mal statt. Startort für die verschiedenen Strecken und geführten Wanderungen ist das Objekt des Seesportvereins „Albin Köbis“ Grimma unmittelbar an der Hängebrücke in Grimma.