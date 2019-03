Machern

Der Macherner Gemeindewahlausschuss hat am Dienstagabend über die Zulassung der Bewerber für die Gemeinderatswahl am 26. Mai entschieden. Alle eingereichten Vorschläge wurden zugelassen. Um die 16 Sitze im Gemeinderat bewerben sich demnach insgesamt 40 Kandidaten von sieben Parteien und Wählervereinigungen. Neben den bisher schon im Rat vertretenen Gruppierungen treten erstmals AfD und Bündnis 90/Grüne an. Der Urnengang findet gemeinsam mit den Wahlen zum Europaparlament und zum Kreistag am 26. Mai statt.

Die meisten Kandidaten bietet die Freie Wählergemeinschaft (9) auf. Zahlenmäßig folgen CDU und Wir sind Macher(n) mit jeweils acht Bewerbern. Für die SPD streben sieben Vertreter ins Ortsparlament, für die Linke sind es fünf. Erstmals will die AfD mitmischen, die zwei Bewerber aufstellte. Bündnis 90/Grüne starten mit einer Alleinkämpferin.

Der Wahlausschuss legte auf seiner Sitzung auch die Reihenfolge der Listen auf dem Stimmzettel fest. Diese richtet sich nach dem Ergebnis des vorangegangenen Urnengans im August 2014. An erster Stelle erscheint demzufolge die CDU, die vor fünf Jahren die meisten Stimmen holte. Es folgen Freie Wählergemeinschaft, Linke, Wir sind Macher(n) und SPD. AfD und Bündnisgrüne reihen sich auf den letzten Rängen ein – für sie gilt die alphabetische Reihenfolge, da beide noch nicht im Rat vertreten sind.

Folgende Bewerber hat der Ausschuss für die Gemeinderatswahl zugelassen:

CDU: Karsten Frosch (Jahrgang 1969, Industriemeister für Energie- und Energieelektronik), Petra Puttkammer (1963, Diplomagrarchemieingenieur), Detlef Keller (1966, Konditormeister), Manfred Lukaseder (1956, Bankkaufmann), Mike Roth (1973, Kaufmann), David Hayd (1989, Student Jura und Politikwissenschaften), Dirk Strehle (1970, Automobilserviceberater), Hans-Henning Freiherr von Bischoffshausen (1958, Bankkaufmann)

Freie Wählergemeinschaft (FWG) Machern: Uwe Richter (1966, SAP-Berater), Marcus Mühlner (1980, Unternehmer), Annett Reh (1974, Küchenleiterin), Stefan Zocher (1987, Verwaltungsangestellter), Astrid Sonntag (1992, Marketingleiterin Regionalfernsehen), Nicole Thenau (1982, Sicherheitsberaterin), Dieter Hainich (1968, Landschaftsarchitekt), Uwe Kirchhof (1980, Verkäufer im Einzelhandel), Manfred Schubert (1959, Pensionär)

Die Linke: Monika Alexandrow (1960, Lehrerin), Kay Müller (1967, Projektleiter), Carola Nowack (1966, Angestellte), Steffi Möbius (1983, Hausfrau), Christiane Ackermann (1965, Angestellte Deutsche Bahn AG)

Wir sind Macher(n): Thérèse Goritzka (1976, Ärztin), Michael Konecny (1970, selbstständiger Unternehmer), Torsten Fölsner (1978, Rechtsanwalt), Thoralf Schilde (1968, Brandschutzingenieur), Sven Leune (1972, Bauleiter), Manfred Goritzka (1942, Diplom-Ingenieur), Antje Schill (1975, Krankenschwester), Saskia Karger ( 1973, Lehrerin)

SPD: Michael Bachmann (1960, Werkzeugmacher), Valentin Theil (1955, Rechtsanwalt), Jürgen Piehler (1953, Ausbilder), Ulrike Maria Bons (1959, Lehrerin), Jürgen Schröder (1959, Jurist), Manfred Wilhelm Tigges (1953, Rentner), Andrea Seyfarth (1972, Fachwirtin für Tourismus)

AfD: Ingo Arndt (1969, Korrosionsschutztechniker), André Voigt (1972, Angestellter)

Bündnis 90/Grüne: Andrea Hesse (1981, Rechtsanwältin).

Im derzeitigen Rat verfügt die CDU über sechs Sitze, Freie Wählergemeinschaft und Linke konnten bei der Wahl 2014 jeweils drei Mandate erringen, gefolgt von Wir sind Macher(n) und der SPD mit jeweils zwei Vertretern.

Von Simone Prenzel