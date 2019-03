Machern

Die Püchauer haben mit Nachdruck klar gemacht, dass sie ihre historische Kirchbrücke erhalten wissen wollen. 420 Unterschriften überreichte Thoralf Schilde auf der montäglichen Gemeinderatssitzung an Vize-Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU). Wie berichtet, kritisieren die Unterzeichner den schleichenden Verfall des historischen Bauwerks und fordern eine baldige Sanierung. Die älteste Steinbogenbrücke Sachsens ist seit dem Vorjahr wegen Einsturzgefahr gesperrt. Auch die Hohle, die von dem baufälligen Konstrukt überspannt wird, ist seitdem für den Fahrzeugverkehr tabu.

Die Püchauer erklären in ihrer Petition, dass Planungsleistungen bereits ab Anfang 2019 beginnen sollten. „Hierzu sollte ein Büro beauftragt werden, auch im Hinblick auf die Erlangung möglicher Fördermittel“, heißt es in der Unterschriftensammlung. Doch bislang sei es keinen Schritt in Richtung der notwendigen Brückensanierung vorwärts gegangen, beklagen die Püchauer. Die Bürger sind ausdrücklich an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Gemeinde interessiert. „Wir bieten Ihnen unsere Kooperation an“, unterstrich Schilde im Namen zahlreicher anwesender Einwohner des Macherner Ortsteils. Man wolle fortlaufend Einsicht in den aktuellen Stand des Projektes. Karsten Frosch erklärte, in der kommenden Woche sei ein Gespräch mit dem Landesamt für Denkmalpflege geplant. Vorher seien keine belastbaren Auskünfte zur weiteren Vorgehensweise möglich.

Ohne Diskussion wurde über die Neubesetzung des Gemeindewahlausschusses befunden. Mit Annett Reh (früher Gauptys) gehörte ein Mitglied dem Ausschuss an, das sich in den vergangenen Tagen entschloss, selbst für den Rat zu kandidieren. Birthe Freifrau von Bischoffshausen erklärte außerdem ihren Rücktritt aus dem Gremium, weil ihr Mann für den Gemeinderat kandidiert. Deshalb musste der Rat das Gremium am Montag neu wählen. Die zwei vakanten Positionen wurden mit Verwaltungsmitarbeiter Silvio Russ und Uwe Zschiebsch besetzt. Die weiteren vier Positionen blieben unverändert.

Von Simone Prenzel