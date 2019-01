Bennewitz/Grubnitz

Zur „Stunde der Wintervögel“ läutet der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern seit 2011 bundesweit am Beginn eines neuen Jahres. Quer durch die Republik waren auch in diesem Jahr zwischen dem 4. und 6. Januar Naturfreunde zur Vogelzählung innerhalb einer Stunde aufgerufen, wobei die regionalen Nabu-Ortsgruppen die Aktion zu thematischen Veranstaltungen nutzten.

Machern und Falkenhain aktiv

Nachdem am Sonnabend der Nabu-Regionalverband Machern zu einer Vogelzählung eingeladen hatte, führte am gestrigen Vormittag Sven Möhring von der Nabu-Fachgruppe Falkenhain Interessierte durch die Muldeaue zwischen Grubnitz und Canitz.

Ein Dompfaff, auch Gimpel genannt, beim Verzehr von Vogelbeeren. Fotografisch festgehalten in einem Neubaugebiet von Wurzen. Quelle: Hartmut Krause

Nach 60 Minuten hatte das reichliche Dutzend Naturfreunde 45 Vogelarten gezählt. „Das ist für die Jahreszeit ein guter Wert, der eine Ursache im – im Vergleich zu den vergangenen Tagen – guten Wetter hat“, resümierte Sven Möhring, dem mit seinen Begleitern unter anderem Goldammern, Spechte, Bluthänflinge und Schellenten vor die Feldstecher flogen respektive schwammen.

Fischfressende Vogelarten an der Mulde

Letztgenannte Entenart ist laut dem Otterwischer Ornithologen ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Natur Veränderungen der Umwelt anpasst. „Die Schell- wie auch die Reiherente und ganz allgemein fischfressende Vogelarten haben sich mit der Verbesserung der Wasserqualität der Mulde wieder angesiedelt, während andererseits Arten, die nährstoffreicheres Wasser bevorzugen, den Rückzug angetreten haben.“

Rebhuhn und Kiebitz selten im Muldental

Grundsätzlich verschlechtert hätten sich in unseren Breiten die Lebensbedingungen für Feld- und kleinere Vogelarten. „Der Lebensraum in Gestalt etwa von Krautsäumen an den Feldern ist von der Landwirtschaft sukzessive beschnitten worden, sodass hierzulande beispielsweise das Rebhuhn und der Kiebitz sehr selten geworden sind“, erläuterte der 47-Jährige.

Immerhin, in der Bevölkerung scheint das Interesse für die Natur zu wachsen. Laut dem Nabu nahmen im Vorjahr 136000 Teilnehmer und damit so viele wie nie zuvor an der Wintervogel-Zählung teil. Weniger positiv fällt das Fazit nach acht Jahren Datensammlung aus: Bei vielen Vogelarten lässt sich nämlich ein Abwärtstrend feststellen.

Von Roger Dietze