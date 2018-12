Wurzen

Wette übererfüllt! In der Ringelnatzstadt gaben sich am Sonnabendvormittag weit über 50 Weihnachtsmänner am Rewe-Markt in der Dresdener Straße ein Stelldichein und stimmten den Weihnachtslied-Klassiker „O Tannenbaum“ an.

Geld fließt in die Kasse der Jugendwehr von Wurzen

Ok, gesangstechnisch hatte der spontan gebildete Chor ganz sicher noch Luft nach oben. Stadtwehrleiter Michel Uischner und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Jugendwehr dürfte der eine oder andere Misston aber so ziemlich gleichgültig gewesen sein. Denn ihnen war es gelungen, mehr als die von dem Einkaufsmarkt geforderten 50 singenden Damen und Herren in roter Robe zu mobilisieren und damit die von Rewe im Rahmen der Wette ausgelobten 500 Euro in die Jugendwehr-Kasse fließen zu lassen.

Wo sie dringend benötigt werden. „Die Stadt unterstützt uns zwar auch in diesem Bereich, obgleich die Jugendwehr nicht zu ihren Pflichtaufgaben gehört. Aber wir benötigen darüber hinaus jeden Cent“, berichtet Uischner, dessen Wehr zusammen mit jener in Nemt und Kühren zurzeit 66 Kinder und Jugendliche betreut.

Belegschaft des Wurzener Rewe-Marktes revanchiert sich jedes Jahr

„Das mag viel klingen, die Zahl relativiert sich aber vor dem Hintergrund, dass spätestens mit Beginn von Ausbildung und Studium und dem Herantragen von Pflichten an die jungen Leute die Fluktuation beachtlich ist“, so der 32-jährige Stadtwehrleiter, dessen Kameraden den Kontakt zu Rewe im Sommer knüpften, als sie eine Blutspendeaktion des Lebensmittelhändlers unterstützten. Am Sonnabend revanchierte sich die Belegschaft des Rewe-Marktes, der im vergangenen Jahr eine identische Wette zugunsten einer Wurzener Kindertagesstätte initiiert hatte.

Von Roger Dietze