Brandis

Brandis statt Bangkok. Sächsische Provinz statt Mega-Metropole. Buddhistisch statt christlich. Die knapp 10.000 Einwohner große Stadt Brandis war am Wochenende Schauplatz für die vielleicht ungewöhnlichste, farbenfroheste und zugleich verrückteste Herbst-Party im Landkreis Leipzig.

Über 500 Thais, ihre Familien und Freunde aus halb Ostdeutschland feierten ausgelassen, aber auch besinnlich und in sich gekehrt Loi Krathong – das große thailändische Lichterfest – und zugleich die anrührende buddhistische Kathin-Zeremonie, in deren Rahmen den Mönchen jährlich neue Roben übergeben werden.

Thai-Tempel für einen Tag im CVJM-Jugendzentrum

Das Jugendzentrum des christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) wurde dazu bereits zum zweiten Mal unkomplizierterweise in einen Wat (Thai-Tempel) für einen Tag verwandelt – ein starkes Zeichen gelebter interreligiöser Freundschaft. Draußen lockten unter großen Zelten ungezählte thailändische Köstlichkeiten, die kostenlos oder für eine kleine Spende an die Gäste abgegeben wurden. Ein kurzer Regenschauer am Nachmittag tat der Stimmung keinen Abbruch.

Apropos Stimmung: Die rundherum positive Lebenseinstellung vieler Südostasiaten, die im sprichwörtlichen Slogan für Thailand – „Land of smile“ – mündet, verwandelte an diesem Tag das gesamte Areal des CVJM-Jugendzentrums und darüber hinaus in einer wahres „Land des Lächelns“. Die Freundlichkeit war einfach so ansteckend, dass auch die zunächst noch so griesgrämigste Miene aufgehellt wurde.

Mönch lebt seit einem Jahr in Leipzig

„Ich freue mich über die vielen Thais, ihre Familien und Freunde, die den Weg hierher gefunden haben“, erklärte Phramaha Anusak Jan-o. Der buddhistische Mönch lebt seit rund einem Jahr in Leipzig und hat zusammen mit dem neu gegründeten Thailändisch-Buddhistischen Verein Leipzig das Fest maßgeblich organisiert. Besonders hob Phramaha Anusak Jan-o hervor, dass zahlreiche Thais aus Leipzig, Halle und Umgebung ehrenamtlich bei der Vorbereitung des Festes und besonders bei der Zubereitung der vielen Speisen geholfen haben.

Über 500 Thais und ihre Freunde feierten am Wochenende das thailändische Lichterfest und die buddhistische Kathin-Zeremonie in Brandis.

Das Fest an sich war ein für europäische Verhältnisse ungewöhnlicher wie rasanter Wechsel zwischen Gebeten und Segnungen einerseits und zum Teil schrägen Aufführungen auf der Bühne andererseits. Anlässlich des Loi-Krathong-Lichterfestes umrundete die lautstarke und fröhliche Feiergemeinde mit Zuckerrohrstängeln und Geschenken in der Hand unter den Augen von Botschaftsrätin Aurapin Leelittham dreimal linksherum den Wat auf Zeit – der traditionelle Termin für die Party ist allerdings erst zum November-Vollmond, in diesem Jahr am 23.

Auf dem Thai-Fest in Brandis gab es auch traditionelle thailändische Tänze. Quelle: Martin Pelzl

Wenig später herrschte Inbrunst im Inneren des Saales, als nach einem weiteren Gebet anlässlich der Kathin-Zeremonie zum einen neue Roben für die 15 aus ganz Deutschland angereisten thailändischen Mönche, zum anderen die Kathins – liebevoll gestaltete und mit Geldscheinen behängte Bäumchen und andere Gegenstände – überreicht wurden.

Show mit YouTube-Stars in Brandis

Kaum war der religiöse Teil zu Ende, gehörte die Bühne nicht mehr den Mönchen, sondern den Protagonisten einer schräg-witzigen Cabaret- und Karaoke-Show aus Berlin. Zum Abschluss geriet der Auftritt der drei thailändischen YouTube-Stars Mew, V und Nueng noch einmal zu einem Höhepunkt, bei dem es kaum einen der verbliebenen Gäste auf den Sitzen hielt. Tanzend ging ein denkwürdiger Tag zu Ende.

Die nächsten Thai-Feiern in Brandis sind schon fest eingeplant: So finden im nächsten im April das Songkran-Fest (Wasserfest) und im November wieder die Loi-Krathong-Party statt.

Von Martin Pelzl