Leipzig/Wurzen. Ein 51-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Wurzen drei junge Mädchen belästigt. Sein erstes Opfer fand der Mann gegen 14.30 Uhr vor dem Busbahnhof. Er zog eine Achtjährige am Arm zu sich auf die Bank. Zunächst fragte er sie aus und rückte ihr dabei immer näher. Anschließend begann er, ihr über die Beine zu streicheln. Das Mädchen lief fort und setzte sich auf eine Bank zu zwei anderen Frauen.

Kurz darauf kam die elfjährige Schwester des Mädchens. Der Mann beobachtete die zwei Kinder weiterhin. Daraufhin verständigte das ältere der beiden seine Mutter und machte anschließend mit dem Handy Fotos von dem Mann. Mehrere Passanten bemerkten die Szene und kümmerten sich um die Schwestern, bis diese im Bus saßen.

Während die Polizei vor Ort den Täter ermittelte, stellte sich heraus, dass dieser ein drittes Mädchen belästigt hatte. Auch diesem streichelte er über die Beine. Nach mehreren Hinweisen fassten die Beamten einen 51-Jährigen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Passanten, die den Vorfall am Bahnhof in Wurzen beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma in der Köhlerstraße 3 oder telefonisch unter (03437) 70 89 25 100 zu melden.

joka