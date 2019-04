Pegau/Werben

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonnabend kurz nach Mittag im Pegauer Ortsteil Werben. Dabei kam ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben.

Gegen 12.20 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Mann in einem Mazda auf der Pegauer Straße von Nordosten kommend in Richtung Werben. Er bog am Ortseingang nach links in den Ort ein. Dabei beachtete er das auf der Hauptstraße entgegenkommende Motorrad nicht, und es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer verstarb den Angaben der Polizei zufolge noch an der Unfallstelle. Ersthelfer hatten zuvor versucht, ihn zu reanimieren. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Werben, Kitzen, Schkorlopp und Pegau alarmiert worden. Sie unterstützen die Dekra und Polizei bei der Aufnahme des Unfalls und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die letzten Feuerwehrleute verließen den Unfallort gegen 15.45 Uhr.

Der Schaden am Motorrad wird von der Polizei mit 1000 Euro beziffert, der am Mazda mit 4000 Euro. Wegen des Alters der Fahrzeuge sei in beiden Fällen von wirtschaftlichem Totalschaden auszugehen, teilt die Polizei mit.

Von André Neumann