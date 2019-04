Landkreis Leipzig

Das Thema 5G scheint für den Landkreis noch in weiter Ferne. Von Übertragungsraten, wie sie der neue Mobilfunkstandard ermöglicht, können Einwohner vielerorts nur träumen. Dennoch ist die fünfte Generation des Mobilfunks bei Verantwortlichen längst in aller Munde. „Im Rahmen der Metropolregion Mitteldeutschland haben sich die Vertreter der beteiligten Landkreise, Verbände, Kommunen und Firmen mit 5G befasst“, erklärte jetzt Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig.

Hohe Übertragungsraten nicht für jeden sinnvoll

„Dabei waren wir uns einig, dass es nicht darum geht, die gesamte Region zu versorgen. Das könnte niemand bezahlen und das wäre für einen Landstrich, der von Sangerhausen bis Altenburg und von Zeitz bis Torgau reicht, auch nicht sinnvoll.“ Dennoch wolle sich die Politik der Aufgabe stellen und besonders jene ansprechen, die auf hohe Übertragungsraten angewiesen sind.

5G für Schlüsseltechnologien interessant

Mit dem neuen Standard sollen deutlich mehr Megabit pro Sekunde übertragen werden können als dies der heutige LTE-Standard erlaubt. Künftig sollen Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) möglich sein, bei LTE liegt das Maximum bei 300 Megabit je Sekunde (MBit/s). „Interessant ist das Thema deshalb vorerst nicht unbedingt für den privaten Verbraucher, sondern zum Beispiel für die Industrie“, merkt Graichen an. So könne 5G die Einführung moderner Schlüsseltechnologien befördern. „Schnelles Internet ist zum Beispiel notwendig, um Projekte rund um das Thema autonomes Fahren zu ermöglichen.“ Damit sich Fahrzeuge selbstständig bewegen, müssten sie ständig in Kontakt mit ihrer Umwelt sein. Das sei nur möglich, wenn Signale in Echtzeit übertragen werden.

Interessierte Firmen sollen sich ans Landratsamt wenden

„Ein weiteres denkbares Einsatzgebiet wäre die Telemedizin, die auf 5G angewiesen ist.“ Darüber hinaus könne das Thema generell für Industrieparks oder Gewerbestandorte interessant sein, die für ihre Produktionsabläufe hohe Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen. Auch die Landwirtschaft 4.0, wie sie zuletzt in Sachsen propagiert wurde, dürfte mit Schneckentempo nicht auskommen.

Zu Gast auf dem BVMW Wirtschaftstag in Neukieritzsch. Unser Geschäftsführer Jörn-Heinrich Tobaben diskutiert mit den Landräten Ulrich, Melzer und Graichen sowie Staatssekretär Dr. Mangold zum Strukturwandel. Gepostet von Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH am Mittwoch, 20. März 2019

Landrat Henry Graichen ermuntert die Wirtschaft an dieser Stelle, bei entsprechendem Bedarf oder Ansiedlungsbestrebungen mit ihm direkt Kontakt aufzunehmen. „Der Ausbau von 5G wird auf jeden Fall ein Thema sein, auf das Sachsen im Rahmen des Maßnahmegesetzes zum Strukturwandel drängen wird“, stellte er fest.

Von Simone Prenzel