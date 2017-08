80 + 20 = 100: Feuerwehr Klinga und ihr Förderverein feiern gemeinsam

Zum Feiern laden die Klingaer Freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein für den 18. bis 20. August Gäste aus nah und fern zum Sportplatz an der Autobahn ein. Was an allen Klingaer Ortszufahrten auf roten Bannern als „100-Jahr-Feier“ ins Auge springt, vereint in Summe gleich zwei runde Geburtstage in einer großen Festlichkeit.