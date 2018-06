Borsdorf/Cunnersdorf

Rund 800 Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet informierten sich beim 24. Feldtag der Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKW) in Cunnersdorf über die Produkte des Wittenberger Chemieunternehmens.

In dem Borsdorfer Ortsteil verfügen die SKW über 140 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche für die Anwendungsforschung. In dem unternehmenseigenen Versuchsgut wird geprüft, was mit den einzelnen Forschungseinrichtungen gemeinsam entwickelt wurde: Im Rahmen der Feldtage werden die Ergebnisse demonstriert. Auch bei der jüngsten Auflage konnten sich die Teilnehmer vor den Toren der Stadt Leipzig von der Effizienz stabilisierter Düngesysteme überzeugen, teilt Firmensprecher Markus Wagner mit. „Obwohl auch in Cunnersdorf im Mai nur um die zehn Millimeter Regen gefallen sind, standen vor allem die stabilisiert gedüngten Felder mit Weizen, Gerste, Mais & Co. gut im Saft“, berichtete er.

Die Besucher konnten sich von der hohen Effizienz der Düngemittel selbst ein Bild machen: „Sie wirken, auch und gerade, wenn Wetterextreme zunehmen“, so das Unternehmen. Während die Flächen im Winter und späten Frühjahr lange zu feucht waren, ist es mittlerweile seit vielen Wochen eindeutig zu trocken.

Doch nicht nur die Natur verlangt den Landwirten momentan alles ab. Hinzu kämen politische Bedingungen, wie die schärferen Regeln der neuen Düngeverordnung. Durch die Düngung mit Spezialitäten wie einem Allwetterdünger oder einem Gülleveredler könnten Landwirte ihre Stickstoffbilanz um fünf bis zehn Kilogramm je Hektar entlasten – ein großer Vorteil gegenüber traditionellen Düngesystemen, schildert der SKW-Vertreter. Gesprächsbedarf zwischen Landwirten, Händlern und Nachwuchskräften auf der einen und den Forschern, Versuchstechnikern, Beratern und Marketing-Experten der SKW Piesteritz auf der anderen Seite gab es zum Feldtag also genug.

Das SKW Piesteritz gehört nach eigenen Angaben zu den innovativsten Mineraldüngerherstellern Europas. Als größter Ammoniak- und Harnstoffproduzent Deutschlands hat sich das Unternehmen als Spezialist für Industriechemikalien und hochwertige Düngemittel etabliert.

