Brandis/Beucha. Die Steigerung ist enorm: Mit 40 Teams ging vor 17 Jahren die Erstauflage des Beuchaer Triathlon-Days am und im Albrechtshainer See über die Bühne – am vergangenen Sonnabend konnten die Organisatoren der Abteilung Wintersport/Triathlon des ESV Lok Beucha rund 800 Teilnehmer begrüßen. Diese wiederum hatten die Möglichkeit, wahlweise im Family & Friends- oder im Team-Wettbewerb zu starten. Besonderheit des letzteren und zugleich Alleinstellungsmerkmal der Traditionsveranstaltung ist das Regularium, dass die drei Teammitglieder jeweils alle drei Disziplinen bestreiten, also schwimmen, radfahren und laufen müssen.

Für Rut Becker reichte für den Anfang eine Teildisziplin im Rahmen des Family & Friends-Triathlons, den die frisch verheiratete Namensgeberin des Teams „Die Braut, die sich traut“ erstmals absolvierte. „In den vergangenen Jahren habe ich bei der Organisation mitgeholfen, in diesem Jahr wollte ich endlich einmal aktiv mitwirken“, sagte die Endfünfzigerin, die es nach eigener Aussage nicht bereut hat. „Wir werden sicherlich im nächsten Jahr wieder an den Start gehen, denn nach unserem diesjährigen Platz im hinteren Mittelfeld gibt es Steigerungspotenzial.“

Für Alexander Klemm hingegen in nur begrenztem Maße, belegte der 37-Jährige doch mit seinen beiden Mitstreitern vom Team „Berryline“ in der Männer-Wertung desselben Wettbewerbes Platz drei. Er zeigte sich auf dem Siegerpodest ganz überrascht. „Da so viele Leute im Wettbewerb unterwegs waren, hatte ich keinen Überblick über unsere Platzierung“, meinte der Torgauer, der bei früheren Veranstaltungen bereits ein ums andere Mal in Beucha gestartet war. „Das ist eine Super-Sportveranstaltung, die für mich vor allem mit dem Team-Wettbewerb, bei dem jeder Starter alle Disziplinen durchlaufen muss, punktet.“

In diesem Wettbewerb fiel am Sonnabend Punkt 15 Uhr der Startschuss, kurz vor 18.30 Uhr trudelten die letzten Läufer ins Ziel. Einmal mehr trockenen Fußes, wie der Beuchaer Triathlon-Day bislang fast immer den Wettergott auf seiner Seite hatte. Wie auch den Zuspruch der regionalen und überregionalen Sportgemeinde. „Gleich unsere Erstauflage war ein Erfolg, hatten wir doch auf Anhieb mehr Teilnehmer als zuletzt die Organisatoren des Triathlons am alten Leipziger Schwimmstadion, von dem wir damals inspiriert worden sind“, sagte ESV-Triathlon- und Langlauftrainer Christof Schor, der Teil eines zehnköpfigen Organisationsteams ist, das von bis zu 30 Helfern unterstützt wird. „In der Durchführung der Veranstaltung haben wir nach so vielen Jahren mittlerweile eine gewisse Routine, eine Herausforderung ist es demgegenüber immer wieder, genügend Sponsoren zu finden, wenngleich uns viele seit Jahren die Treue halten.“

Von Roger Dietze