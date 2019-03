Diplom-Biologe Sven Möhring informierte am Wochenende über Wölfe. Sie seien dem Muldental schon relativ nah: „Es gibt ein Rudel in der Dahlener Heide mit Sichtbeobachtungen unter anderem in Böhlitz, Roitzsch und dem Wermsdorfer Forst, auf dessen Konto möglicherweise die Risse in Voigtshain und Roitzsch gehen.“