Mit Beschluss des Stadtrates ändern sich ab Schuljahr 2018/2019 die Schulbezirke. So wird es in der Kernstadt Wurzen statt vormals drei nur noch einen geben. Die Entscheidung, an welchen Standort die Kindern aufgenommen werden, treffen außerdem in Zukunft die Schulleiter nach einem Kriterienkatalog.