Abgefackelter Blitzer an der B 6 in Machern wird repariert

Machern. Nach der Attacke auf den Macherner Blitzer hat das Landratsamt umgehend reagiert. Wie Klaus-Thomas Kirstenpfad, Leiter des Amtes für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten im Landkreis mitteilte, wurde das Dienstleistungsunternehmen VDS aus dem sächsischen Löbau damit beauftragt, den Blitzer so schnell wie möglich wieder flottzumachen. Die Firma betreut die Radarfalle im Auftrag des Landratsamtes. Die Techniker sind vor Ort, um den Schaden zu beheben, erklärte der für Sachsen zuständige Gebietsverantwortliche des Unternehmens, Matthias Vogt, am Donnerstag. Ob der Blitzer bereits wieder teure Fotos schießt, könne er allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Es müsse erst noch ein Probelauf stattfinden. Sollte dieser zufriedenstellend verlaufen, könne es aber durchaus sein, dass es schneller, als gedacht, wieder angebracht ist, am Ortsausgang Machern vom Gas zu gehen.

Auf die Messeinrichtung an der Bundesstraße 6 in Höhe der Macherner Tankstelle war, wie berichtet, in der Nacht zum Dienstag ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte Täter hatten einen alten Autoreifen, der zusätzlich mit Grillkohle gefüllt war, unterhalb des Gehäuses befestigt und angezündet. Die Feuerwehr war gegen 3 Uhr ausgerückt, um die Flammen zu löschen.

Die Macherner Feuerwehrleute löschen das Feuer am Blitzer, der in der Nacht zum Dienstag von Unbekannten attackiert worden ist Quelle: Feuerwehr Machern

„Dass Blitzer attackiert werden, kommt immer wieder vor“, berichtete Kirstenpfad. Auf das Gerät an der B 6 in Deuben habe es vor Jahren mehrere Anschläge gegeben, erinnerte er sich. Auch auf die Radarfallen an der B 95 in Espenhain hatten es Unbekannte in der Vergangenheit immer mal wieder abgesehen. Der Macherner Blitzer sei erstmals außer Gefecht gesetzt worden.

Von Simone Prenzel