Abi, Polizist, eigene Bude: Altenbacher Skispringer auch privat in der Erfolgsspur

In diesen Tagen greift der Altenbacher Skispringer Martin Hamann in Garmisch-Partenkirchen an: Der komplette B-Kader, dazu Andreas Wank und David Siegel, springt um die bis Ende Dezember zu vergebenden Startplätze. Der interne Trainingswettkampf entscheidet darüber, ob er sich einen Traum erfüllen kann.