Machern

Die Gemeinde Machern sucht weiter nach Lösungen für das Problem fehlender Kita-Plätze. „In Brandis denkt man gerade über den Abriss einer Kita nach“, bezog sich Gemeinderat Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) auf einen LVZ-Bericht. „Vielleicht wäre es möglich, das Gebäude auch für Macherner Zwecke nachzunutzen“, brachte der Gerichshainer auf der jüngsten Ratssitzung eine kühne Idee aufs Tableau.

Wie berichtet, hat Brandis für den Neubau einer Kindertageseinrichtung mit 60 Krippen- und 120 Kita-Plätzen südlich des Bahnhofes die Weichen gestellt. Nach Lesart der Stadtspitze wird der erst im Jahr 2000 eröffnete Neubau in der Pappelallee dann nicht mehr benötigt. Da sich die Drogeriemarkt-Kette Rossmann genau für den Standort nahe Edeka interessiert, will die Kommune notfalls die Kita Regenbogen schleifen. Erste Gedankenspiele dazu wurden kürzlich im Brandiser Stadtrat durchgespielt.

Nachdem die Abriss-Pläne bereits in Brandis einige Kritiker auf den Plan riefen, hält man auch in der Nachbarkommune die Abbruchpläne für wenig durchdacht. „Ich halte es für Wahnsinn, eine noch dazu mit Steuergeldern geförderte Kita platt zu machen, die erst im Jahr 2000 eröffnet wurde“, kritisierte Richter die Überlegungen. Eine Kita zu erhalten und damit das Problem der fehlenden Betreuungsplätze für die ganze Region zu entschärfen, sei in seinen Augen wichtiger als jeder Drogeriemarkt. Richter hielt zumindest Gespräche mit Brandis für angebracht, zumal sie Machern vor einer teuren Interimslösung bis zum Neubau einer eigenen Kita bewahren könnten.

Karsten Frosch ( CDU), stellvertretender Bürgermeister, warnte den Gemeinderat davor, sich bei dem Thema zu verzetteln. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Baustellen aufmachen.“ Aktuell sei man immer noch dabei, Informationen zu möglichen Übergangsszenarien zu bewerten. Mit den letzten Zahlen rechnet das Rathaus im Januar, so dass auch erst im neuen Jahr die versprochene Informationsveranstaltung stattfinden soll: Beauftragter Andreas Dietze (parteilos), in dessen Amtszeit als damaliger Brandiser Stadtchef die Eröffnung der Kita in der Pappelallee fällt, führte gleich mehrere Argumente gegen Richters Vorstoß ins Feld. „Der Rechtsanspruch der Eltern entsteht im Ort Machern und nicht in Brandis.“ Zudem könne man dem Nachbarn nicht vorschreiben, was er mit seinen Immobilien anstellt. Vor allem der Zeitfaktor spreche gegen die Brandiser Kita. „Die neue Einrichtung nahe des Brandiser Bahnhofs wird erst 2020 fertig, erst dann wäre die jetzige Kita frei. Bis dahin müssen wir in Machern schon lange eine Lösung gefunden haben.“

Von Simone Prenzel