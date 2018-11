Machern

Zu einem besinnlich-heiteren Adventskonzert lädt das Bad Dübener Quintett Anima am Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr auf Schloss Machern ein. Mit Herz und Seele interpretieren Anima – das sind Daniela Peschel-Droske, Stefanie und Dorothee Peschel sowie Henriette Lippold und Norbert Britze – bekannte Weihnachtsmelodien unterschiedlicher Stilepochen aus verschiedensten Regionen der Erde. Karten für 15 Euro gibt es ab sofort bei den Vorverkaufsstellen, weitere Details unter unter www.festspiele2019.de.

Ein Wiedersehen gibt es in der Vorweihnachtszeit außerdem mit mit Alessandra Romanko. Die junge Künstlerin sang sich bereits beim I. Internationalen Musikwettbewerbs in die Herzen der Zuhörer und wird am Samstag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr erneut in Machern zu erleben sein.

Preisträgerin aus Moskau singt Weihnachtslieder

Begleitet vom Pianisten Andrey Vinichenko singt die in Moskau geborene Preisträgerin bekannte Weihnachtslieder aus ihrer russischen Heimat, aus Deutschland, Italien und weiteren Ländern in der jeweiligen Landessprache und bringt so europäische Weihnachtsstimmung nach Machern. Karten für 20 Euro gibt es ab sofort bei den Vorverkaufsstellen.

Weitere Details unter www.festspiele2019.de.

