Machern

Etwas außer Tritt sind die Wahlvorbereitungen in Machern geraten. Das wichtigste Gremium, das über die Abläufe wacht, Listen zulässt und letztlich das Wahlergebnis feststellt, muss selbst neu gebildet werden. Eigentlich war Machern diesmal ungewöhnlich früh dran mit seiner Entscheidung. Bereits im Dezember stand die Bildung des Wahlausschusses auf der Agenda, der mit sechs Mitgliedern besetzt wurde.

Machernerin entscheidet sich für Kandidatur

Inzwischen jedoch klaffen zwei Lücken in dem Gremium. Mit Annett Reh (früher Gauptys) gehört ein Mitglied dem Gemeindewahlausschuss an, das sich in den vergangenen Tagen entschloss, selbst für den Rat zu kandidieren. „Diese Konstellation schließt sich natürlich aus“, erklärt Beauftragter Andreas Dietze. Die Machernerin habe sich entschieden, auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft (FWG) zu kandidieren. „Damit“, so Dietze, „muss eine neue Person in das Gremium gewählt werden.“

Außerdem habe mit Birthe Freifrau von Bischoffshausen eine weitere Ehrenamtliche ihren Rücktritt erklärt. Hier bestehe das Problem darin, dass ihr Mann Hans-Henning Freiherr von Bischoffshausen für die CDU in den Rat einziehen möchte. „Das heißt nicht automatisch, dass sie nicht Mitglied im Wahlausschuss sein darf. Allerdings besteht bei bestimmten Entscheidungen ein Mitwirkungsverbot auf Grund des verwandtschaftlichen Verhältnisses“, begründet Dietze. Hier würden Befangenheitsregeln im Sinne von Paragraf 20 der Sächsischen Gemeindeordnung gelten.

Rat entscheidet neu über Zusammensetzung

Vorsorglich überprüft habe man auch, ob Kati Sander als Lebenspartnerin von CDU-Spitzenkandidat Karsten Frosch dem Wahlausschuss angehören darf. Dietze: „Hier besteht nach Auskunft des Landratsamtes aber kein Handlungsbedarf. Anders läge der Fall lediglich, wenn das Ausschussmitglied und der Kandidat verlobt wären.“ Der Wahltermin, erklärt Dietze weiter, sei nicht gefährdet. Am Montag soll der Rat neu über die Zusammensetzung des Wahlausschusses entscheiden.

Absage der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren

Dass Machern bei dem Thema besonders sensibel reagiert, hängt mit der Absage der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren zusammen. Damals wurde erst die CDU-Liste auf Grund von Mängeln nicht zur Wahl zugelassen, was sachsenweit für Schlagzeilen sorgte. Später lieferten sich Landkreis, Innenministerium und Leipziger Verwaltungsgericht zum Fall Machern eine Auseinandersetzung darüber, welche Befangenheitsregeln für die Mitarbeit in einem Wahlausschuss gelten.

2014 hatte das Landratsamt in der Konsequenz nicht nur in Machern, sondern auch in Borsdorf kurz vor Ultimo die Reißleine gezogen und die Ratswahlen abgesagt. Die beiden Orte wählten damals erst am 31. August und nicht am 25. Mai ihre Räte. Auch in Belgershain durften die Wähler vor fünf Jahren erst verspätet zur Urne schreiten, weil die Bewerber nicht rechtzeitig im Amtsblatt veröffentlicht worden waren.

Von Simone Prenzel