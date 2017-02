Wurzen.



Wie ihre Lehrerin Heidi Steger sagte, überzeugte das Quartett die Juroren mit „einem beherzten Vortrag über zwanzig Minuten“. Im Orchestersaal der Musikschule in Flöha präsentierten sie Stücke vom Tangomeister Astor Piazzolla, spielten eine feurige Balkanmusik und die bekannte virtuose Komposition Czardas von Vittorio Monti.

Ebenfalls zum Landeswettbewerb geschafft hat es die 13-jährige Sängerin Katharina Buske aus Trebsen. Der Auftritt in Torgau wurde mit einem ersten Platz und 23 Punkten bewertet. Nur ganz haarscharf schrammte dagegen das Holzbläserquartett von Bernd Brückner an der Quali vorbei. Zwar sicherten die 22 Punkte den ersten Platz, lediglich einer fehlte jedoch zum Glück. Lob gab es bei allem vom Betreuer: „Es waren alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis, und ich bin auch der Meinung, dass das so in Ordnung geht.“

Den Glückwünschen für alle drei Sieger schließt sich Musikschulleiter Roland Krause an, und drückt zugleich dem Akkordeon-Ensemble und der Solistin Katharina Buske die Daumen für die kommenden Landeswettbewerbe. Derzeit erhalten übrigens rund 1200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Einrichtung mit Hauptverwaltung in Wurzen und zwei Geschäftsstellen in Grimma sowie Bad Lausick eine Instrumental-, Gesangs- beziehungsweise Tanzausbildung.

Gegründet wurde die Musikschule Muldental im September 1959 als Volksmusikschule Wurzen. Anlässlich des 175. Geburtstages des Wurzener Komponisten und Musikschriftstellers Theodor Uhlig (1822 – 1853) führt die Schule seit 1998 seinen Namen als Zusatz.



