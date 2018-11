Lossatal/Hohburg

Alle Jahre wieder laden die Hohburger Musikanten am ersten Advent in den Steinsaal des Kulturhauses Hohburg zu ihrem „Alpenländischen Adventsfrühschoppen“ ein.

Der kleine Musikverein ist bereits zum fünften Mal Gastgeber dieser etwas anderen „Weihnachtsparty“. Musikalisch unterstützt werden sie dabei erneut von ihren langjährigen Freunden, den „Jung Puschtras“ aus Südtirol. Sie nehmen den weiten Weg aus dem Hochpustertal für ihre Hohburger Fans in Kauf und werden am 2. Dezember für einen musikalischen Ohrenschmaus sorgen. „In diesem Jahr haben unsere jungen Freunde aus den Dolomiten ihre erste CD veröffentlicht und können auf Fernsehauftritte in Musiksendungen und Filmen über ihre Heimat verweisen“, lockt Olaf Benke von den Hohburger Musikanten zum Kommen.

„Jung Puschtras“ können auf Hohburger Fangemeinde zählen

Erst im Sommer dieses Jahres waren zum 10. Bergsommerfest der Hohburger Musikanten die Fans mit zwei Reisebussen in die Heimat der Puschtras gefahren. „Da ist es selbstverständlich, dass sich alle auf dieses vorweihnachtliche Event freuen.“ Die Besucher der Veranstaltung im Kulturhaus erwartet alpenländisches Ambiente mit einer Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern, bekannten und überlieferten Tiroler Weisen sowie natürlich stimmungsvollen Titeln.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesmal keiner auf einen guten Mittagstisch verzichten müssen, verspricht Benke. Denn das Team um Thomas Stein Catering Lossatal sorgt in gewohnter Weise für einen kulinarischen Leckerbissen, damit sich jeder Besucher rundum wohlfühlt. Einlass ist 10.30 Uhr und der Eintritt frei.

Von LVZ