Altenbacher Martin Hamann schafft den Sprung zur Vierschanzentournee

Der Spatz aus dem Muldental hat es geschafft. Martin Hamann springt bei der bevorstehenden Vierschanzentournee unter lauter Adlern. Als Starter innerhalb der so genannten Nationalen Gruppe will er am Freitag, 16.30 Uhr (Eurosport/ARD), beim Auftakt in Oberstdorf zunächst die Qualifikation bestehen.