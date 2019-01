Wurzen/Bennewitz

Der Dreitagebart ist mehr als nur ein modisches Extra. Man kann ihn auch als Kampfansage verstehen: Seht her, ich bin kein Milchbart mehr! Und tatsächlich bewies der Altenbacher Martin Hamann bei seiner dritten Vierschanzentournee gewachsene Reife. Sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch-Partenkirchen schaffte er mit Sprüngen auf 128,5 und 126,5 Meter die Qualifikation als 34. beziehungsweise 28., ließ dabei sogar etliche Arrivierte hinter sich.

Hamann freut sich über weitere Fortschritte

„Ich habe definitiv den nächsten Schritt gemacht“, freut sich der 21-Jährige. Mit seinen besten Sprüngen könne er durchaus mitmischen. „Es sind aber noch zu viele Versuche dabei, die nicht ganz so gut sind.“ Deshalb scheiterte er jetzt jeweils in den K.o.-Duellen, gegen seinen Landsmann Stephan Leyhe und den Bulgaren Wladimir Zografski. Zur Erinnerung: Bei seiner Premiere 2015/16 verfehlte er die Qualifikation als 51. noch um 0,1 Punkt – 2017/18 verpasste er den ersten Durchgang, weil sein Anzug im Schritt sechs Millimeter zu lang war.

In Aktion: Der Altenbacher Martin Hamann bei einem Trainingssprung in Garmisch-Partenkirchen. Quelle: dpa

Lobende Worte von B-Kader-Trainer Bernhard Metzler, erste kurze Fernsehinterviews ( ARD/ Eurosport), dazu Gratulationen der Fans via Facebook – erstmals zeigte Hamann beim populärsten Skisprung-Event der Welt sogar die Siegerfaust. „Dass es noch nicht für den Final-Durchgang gereicht hatte, lag sicher auch an Wind, Unerfahrenheit und Nervosität“, ist sich Vater Steffen Hamann sicher. Während Tochter Julia und deren Freund Tobias in Oberstdorf die Daumen drückten, reisten er und seine Frau Kathleen zum Neujahrsspringen nach Garmisch.

Dort konnten die Eltern ihren Sohn am Silvesterabend zumindest kurz treffen. Weil Martin Hamann mit seiner Mannschaft gleich um die Ecke feierte, war die Gelegenheit günstig. Dabei wärmte die Familie auch jene schier unglaubliche Geschichte auf, die es nun sogar ins Fernsehen geschafft hatte: Als kleiner Junge war Martin im Winterurlaub. In Garmisch-Partenkirchen sah der Flachlandtiroler die jungen Wilden hüpfen. „Das schaffe ich auch“, beschloss Martin damals. Und hielt Wort.

Die treuesten Anhänger gibt es im Muldental

Über Weihnachten war der 1,79 Meter große und 61 Kilo leichte Athlet zu Hause im Muldental. Hier hat er nach wie vor seine treuesten Anhänger. Einer von ihnen ist Dirk Sonnek. Genau wie die Süß Bau GmbH und die Volks- und Raiffeisenbank Muldental sponsert der Unternehmer aus Schmölen, der eine Firma für Elektro- und Kommunikationstechnik betreibt, den Skispringer seit vielen Jahren: „Ich habe Heidenrespekt vor seiner Leistung“, holt Sonnek aus: „Sollte Martin mal den Sprung in die absolute Weltspitze schaffen, wird er vor den Kameras sicher öfter auch auf seine Herkunft angesprochen. Das wäre beste Werbung fürs Wurzener Land.“

Springer lebt in der Saison aus dem Koffer

Nach bestandenem Abitur pendelt Martin Hamann, der für die SG Nickelhütte Aue startet, seit Wochen zwischen seinem Wohnort Oberwiesenthal und Bad Endorf bei Rosenheim. An der dortigen Bundespolizei-Sportschule macht er seine Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten. Zu den Schanzen in Berchtesgaden, Innsbruck und Garmisch ist es ohnehin nicht weit. Die meiste Zeit lebt er aber aus dem Koffer. Mit starken Leistungen im Continentalcup (3. und 18. Platz) in Kuusamo ( Finnland) hatte sich der Muldentaler zuletzt nachdrücklich für die Tournee empfohlen.

Für den Starter der Nationalen Gruppe ist die aktuelle Vierschanzentournee inzwischen vorbei. Während die Weltelite in Innsbruck und Bischofshofen weiter springt, startet Martin Hamann am Wochenende in der „Zweiten Liga“ in Klingenthal. Gesprungen wird in der Vogtland Arena am Sonnabend ab 15 Uhr und am Sonntag ab 15.30 Uhr. Hamann ist bereits in Klingenthal eingetroffen und genießt sogar Familienanschluss: „Meine Freundin Lisa kommt von da. Ihr Vater Uwe Dotzauer war in der DDR ein bekannter Nordisch-Kombinierter.“

Von Haig Latchinian