Wurzen/Bennewitz

Im Büro von Steffi Bielig geht es zu wie im Taubenschlag. Doch die Fachbereichsleiterin Senioren, Pflege und Physiotherapie des DRK Muldental ist keineswegs aus der Ruhe zu bringen. Vielmehr hat sie Verständnis für die eine oder andere Frage der Bewohner des Seniorenzentrums „Alter Gasthof“ Bennewitz. Schließlich zogen die ersten Mieter gerade einmal vor sechs Wochen in die nagelneue Einrichtung an der Leipziger Straße ein.

Zu ihnen gehörten unter anderem Ingrid und Gerhard Tzschentke. Das Ehepaar stammt aus Leipzig und wechselte den Wohnsitz, um der Tochter näher zu sein. Im neuen Haus jedenfalls fühlen sie sich seither pudelwohl, erzählt der 80-jährige Gerhard Tzschentke.

Arbeiten an Außenanlagen und Balkonen

Bei alledem, fügt Projektkoordinatorin Bielig an, gebe es im Objekt noch einiges zu tun. Derzeit werde an den Außenanlagen gearbeitet und die Balkone fertiggestellt. Darüber hinaus entsteht ein überdachter Freizeitbereich. Individuelle Ausstellungen sowie Werke von Grundschülern oder Kita-Kindern sollen zudem die bislang weißen Flurwände schmücken.

Mit dem Umbau des über 100 Jahre alten Gasthofes begann der Wohlfahrtsverband Anfang 2017. Zuvor hatte das DRK mittels Fragebögen zunächst den Bedarf in der Kommune und im Umfeld ermittelt. Schon damals zeigte sich: Hinsichtlich der fehlenden altersgerechten Wohnungen wünschten sich Senioren vor allem selbstständiges Wohnen mit entsprechendem Betreuungsservice. „Und diese Intention wurde letztlich umgesetzt“, betont Bielig. „So genommen bieten wir hier 25 Mietwohnungen mit Schmackes – zwei Einraum- und 23 Zweiraum-Wohnungen, alle unterschiedlich zugeschnitten, inklusive Terrasse oder Balkon.“ Das Sahnehäubchen sei nämlich der ambulante Pflegedienst und die Tagesbetreuung vor Ort. Aus Sicht der 52-Jährigen gehe das Konzept auf. „Aktuell sind 23 Wohnungen vermietet und die Angebote der Tagesbetreuung kommen unglaublich gut an.“ Gerade begeistern sich sechs Senioren unter Anleitung von Bärbel Thomas beispielsweise beim gemeinsamen Gedächtnistraining. „Für größere Veranstaltungen können wir sogar den Saal des Jugend- und Freizeittreffs ,Werner Moser’ gleich gegenüber nutzen“, informiert Bielig.

Tagesbetreuung im Haus

Übrigens, ergänzt Antje Wedler, Sprecherin des DRK Muldental, seien nunmehr auch die Gäste der Tagesbetreuung, die bis dato immer wochentags von 8 bis 16 Uhr im Freizeitreff beheimatet waren, ins Seniorenzentrum gezogen. Auf sie wartet mit dem Wechsel auch ein neues Programm. „Zum Beispiel startet der Kaffeeklatsch erstmals am 18. Oktober ab 14 Uhr in unserem Haus, und eine Woche darauf beginnt die regelmäßige Seniorengymnastik ,Fit im Pantoffel’, durchgeführt von der DRK-Physiotherapie Wurzen.“

Ansprechpartnerin für alle Fragen

Bis sich alles eingespielt hat, bleibt Bielig erst einmal Ansprechpartnerin in der Leipziger Straße 15. „Perspektivisch bin ich dann einmal die Woche im Haus.“ Schließlich verantwortet die studierte Pädagogin und examinierte Krankenschwester nicht nur das Betreute Wohnen in Bennewitz, sondern ferner die DRK-Objekte in Wurzen, Eilenburger Straße 40 – 42, und in Grimma, Beiersdorfer Straße 1 c, sowie drei Tagesbetreuungen, vier Pflegedienste und vier Physiotherapien. Bevor Bielig vor fünf Jahren beim Roten Kreuz anheuerte, bildete sie Altenpfleger und Erzieher für die Arbeiterwohlfahrt aus. Ganz zum Schluss kündigte die Fachfrau noch einen Tag der offenen Tür im Alten Gasthof an – „wann genau müssen wir noch abstimmen“. Der Blick in die moderne Bennewitzer DRK-Mietwohnanlage mit Service lohnt aber gewiss.

Von Kai-Uwe Brandt