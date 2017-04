Zum traditionellen Anrudern ließen die Wurzener Ruderer am Vereinssitz in Schmölen ihre Boote zu Wasser. Dabei wurde der erweiterte Bootssteg einer ersten Belastungsprobe unterzogen. Die Sportler blicken auf ein spannendes Wettkampfjahr: Der Ruder-Achter kämpft in der Bundesliga um Punkte, und die 13- bis 14-jährigen Ruderer nehmen am Bundeswettbewerb in Brandenburg teil.