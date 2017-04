Leipzig/Borsdorf. Der 24-jährige Marokkaner, der vor knapp zwei Wochen in der Flüchtlingsunterkunft Borsdorf bei Leipzig unter Terrorverdacht festgenommen wurde, wird ausgewiesen. Eine entsprechende Anordnung hat das zuständige Leipziger Amtsgericht verfügt. Der Mann soll in Abschiebehaft nach Rheinland-Pfalz gebracht und demnächst nach Marokko abgeschoben werden. Das erfuhr die LVZ am Freitagnachmittag aus Behördenkreisen. Zuvor hatte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) gegen den als islamistischen Gefährder eingestuften Mann eine Abschiebungsanordnung nach Paragraf 58a Aufenthaltsgesetz angeordnet.

Wie berichtet, soll der am 8. April von Spezialkräften des Landeskriminalamtes in der Borsdorfer Containerunterkunft in Polizeigewahrsam genommene Nordafrikaner eine schwere staatsgefährdende Aktion geplant haben. Von einem möglichen Anschlag auf die russische Botschaft in Berlin war die Rede.

Nach Paragraf 58 a Aufenthaltsgesetz können die Behörden gegen einen Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen. Ulbig sagte am Freitag in Dresden: „Wir werden weiterhin konsequent gegen Personen mit islamistischen oder salafistischen Gefahrenpotenzial vorgehen. Im Sinne der Sicherheit unseres Landes ist es geboten, schnell und entschlossen zu handeln."

Von hl/bw