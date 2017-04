Borsdorf/Leipzig. Anti-Terror-Einsatz mitten in der Nacht: In Borsdorf östlich von Leipzig hat die Polizei in der Nacht zum Samstag ein Asylbewerberheim gestürmt. Hintergrund des Großeinsatzes waren nach LVZ-Informationen aus Polizeikreisen Hinweise auf Anschlagspläne. Mindestens ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft soll festgenommen worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich derzeit offiziell bedeckt und wollen keine Angaben machen. Polizeisprecher Alexander Bertram sagte gegenüber LVZ.de lediglich: „Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.“

In der Nacht zu Samstag gab es in Borsdorf bei Leipzig einen Anti-Terror-Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft. Fotos: LVZ Zur Bildergalerie

Bertram bestätigte, dass es in der Nacht einen Großeinsatz in der 8000-Einwohner-Gemeinde gab. Einen Terrorverdacht wollte die Polizei aber weder bestätigen noch dementieren und verwies auf die Staatsanwaltschaft Leipzig. Auch dort gab sich Sprecher Ricardo Schulz wortkarg. „Es handelt sich um eine polizeiliche Maßnahme auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Leipzig“, sagte der Oberstaatsanwalt und verwies auf weitere Auskünfte zu einem späteren Zeitpunkt.

Anwohner aus dem Schlaf gerissen

Gegen drei Uhr rückten die Beamten nach LVZ-Informationen mit einem Großaufgebot vor der Containerunterkunft in der Leipziger Straße in Borsdorf an. Nach Augenzeugenberichten waren zahlreiche Polizeifahrzeuge und auch Spezialkräfte vor Ort. Die Straße wurde teilweise gesperrt, die Ermittlungen schreckten Bewohner aus dem Schlaf. Wie Bertram bestätigte, dauerte der Großeinsatz bis in die frühen Morgenstunden.

Am Tag nach dem nächtlichen Polizeieinsatz ist es rund um das etwas außerhalb des Ortszentrums gelegene Containerdorf ruhig. Einzig diverse Polizeifahrzeuge in der Einfahrt des Geländes deuten noch auf polizeiliche Aktivitäten hin, die aber von der Öffentlichkeit kaum oder gar nicht wahrgenommen oder registriert werden. Vor dem durchsuchten Wohncontainer machen Polizeibeamte ihren Job und werden dabei von Bewohnern des Heimes beobachtet, darunter auch Kinder.

Zur Identität des oder der Verdächtigen ist derzeit nichts bekannt. Auch wie konkret die Anschlagspläne waren, blieb zunächst unklar. Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz, der in die Ermittlungen eingebunden ist, war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Leipziger Straße hat nach Angaben der Gemeinde eine Kapazität für bis zu 120 Asylbewerber, war zuletzt aber nicht voll belegt. In Borsdorf befindet sich seit Ende Januar zudem eine Einrichtung für minderjährige Asylbewerber, in der zuletzt etwa 20 Flüchtlinge untergebracht waren.

nöß/thl