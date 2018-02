Anwohner fürchten um Refugium am Macherner Mühlteich

Kritik regt sich in Machern an Plänen, für einen Treffpunkt am Macherner Mühlteich Bäume zu fällen. Anwohner fürchten, dass durch das Projekt der Lebensraum für Eisvogel, Biber und Co. Schaden nimmt. Das Vorhaben bedrohe ein Refugium, das sich in den vergangenen Jahren entwickelt habe.