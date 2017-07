Asylbewerber droht in Borsdorf mit Messer

Borsdorf. Zu einer handfesten Auseinandersetzungen ist es in der Nacht zum Dienstag im Asylbewerberheim an der Leipziger Straße in Borsdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren Streitereien unter den Bewohnern der Anlass. In deren Verlauf habe ein 29-Jähriger ein Messer gegriffen und sei auf einen 24-Jährigen losgegangen. Andere Bewohner hätten den jungen Mann entwaffnet. So sei niemand verletzt worden. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Der Angreifer musste den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von lvz