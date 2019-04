Brandis

Ein Abbiegefehler hat am Montagnachmittag zu einem Unfall in Brandis geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein Audifahrer auf der S 43 unterwegs, als er nach links auf den „Zubringer“ zur A 14 abbiegen wollte und dabei den entgegenkommenden Ford Fiesta erfasste. Er hatte das Auto nicht beachtet.

Dessen Fahrerin (60) war in Richtung Naunhof unterwegs gewesen und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Birgit Schöppenthau