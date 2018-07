Wurzen/Pyrna

Wieder ein Flächenbrand auf einem Getreideacker im Landkreis Leipzig: Bei Pyrna nahe Burkartshain hat sich während der Ernte am Dienstag Mittag das Getreide entzündet. In kürzester Zeit schlugen die Flammen hoch, es bildete sich eine dicke Rauchwolke, die bis Wurzen sichtbar war. Die Ernte auf dem 20 Hektar großen Schlag wurde vernichtet.

Ernte völlig vernichtet

Die Feuerwehren aus Wurzen, Burkartshain und Borsdorf eilten zu Hilfe, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Landwirte rückten mit Wasserwagen an, um die Feuerwehr zu unterstützen. Sie zogen mit Eggen Schneisen, um dem Feuer die Nahrung zu nehmen.

Über die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens wurden bislang keine Angaben gemacht.

Feuerwehren im Dauerstress

Durch die anhaltende Trockenheit hatte es in den vergangenen Wochen unzählige Feldbrände im Landkreis Leipzig gegeben. So waren unter anderem in Brandis, Machern, Kössern, Colditz, Pomßen, Ebersbach, Böhlen, Lippendorf, Groitzsch und Gerichshain Böschungen und Felder während des Ernteeinsatzes in Brand geraten.

Von Frank Schmidt