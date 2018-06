Machern

Ein Verkehrsunfall hat den Verkehr auf der stark frequentierten B6 in der Ortslage Machern ausgebremst. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Ford Kleinbus die Straße in Richtung Wurzen und wollte höhe Wohnsiedlung Rudolf-Breitscheid-Straße nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Ein nachfolgender Pkw Peugeot Kombi hat das zu spät erkannt und ist mit hoher Geschwindigkeit auf den Kleinbus gefahren.

Dabei verletzten sich Fahrerin und Beifahrerin im Pkw, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungsmaßnahmen ist auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Um ausgelaufene Betriebsstoffe zu neutralisieren, wurden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für längere Zeit voll gesperrt, was insbesondere Richtung Wurzen zu einer Blechlawine vorwiegend aus Brummis bestehend führte, während der Verkehr in die Gegenrichtung Leipzig bereist am Abzweig Altenbach umgeleitet wurde.

Später konnte der Fahrzeugstrom in beide Richtungen einspurig und wechselseitig am Unfallort vorbeigeführt werden.

Von Frank Schmidt