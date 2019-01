Wurzen

In vielerlei Hinsicht sind die Semesterauftakte der Volkshochschule ( VHS) Muldental stets etwas Besonderes. Und dafür sorgte diesmal Deutschlands bekanntester Russe und Bestsellerautor Wladimir Kaminer. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula des Lichtwer-Gymnasiums begeisterte er das Publikum unter anderem mit Auszügen seines neuesten literarischen Werkes – „Die Kreuzfahrer“. Auf den schwimmenden Rundum-sorglos-Oasen betritt der Reisende nämlich eine ganz eigene Welt. Poolpartys, Shoppingtouren, Tanzabende und nicht zuletzt der reibungslose Übergang von einer zur anderen Mahlzeit locken Russen und Amerikaner, Schwaben und Sachsen. Zu erleben gibt es jedenfalls mehr als genug.

Wladimir Kaminer liest aus „Die Kreuzfahrer“

Jubiläum: „Lange Nacht der Volkshochschulen“

Reich an Angeboten präsentiert sich aber auch wieder das aktuelle VHS-Programm fürs erste Halbjahr. Allein mit etwa 550 Kursen knüpft die Volkshochschule einen bunten Bildungsteppich, der kaum Wünsche offen lässt. Allerdings verweist VHS-Direktor Christian Moeller zunächst auf ein Jubiläum, das dieses Jahr alle Volkshochschulen betrifft. Denn 1919, also vor genau 100 Jahren, fanden die Lehranstalten mit Artikel 148, Absatz vier, Eingang in die Weimarer Verfassung. An dieses Ereignis soll am 20. September mit einer deutschlandweiten Aktion erinnert werden – die „Lange Nacht der Volkshochschulen“. Im Übrigen ist die VHS Muldental die älteste der 16 sächsischen Bildungsstätten und wurde 1910 gegründet. Der Ursprung liegt in Grimma beim Arbeiter-Bildungs-Verein für Grimma und Umgebung. Wurzen folgte erst 1945 unter dem Namen „Franz-Mehring-Volkshochschule“.

Wladimir Kaminer im Interview:

Neue Impulse sind gefragt

Doch zurück zum Tagesgeschäft. „Mit Gudula Esquinazi und Elisa Mayer haben wir seit Ende des Vorjahres zwei weitere Festangestellte in unseren Reihen“, berichtet Moeller. Von beiden Frauen verspricht sich der studierte Mathe- und Physiklehrer vor allem neue Impulse. Davon überzeugen können sich Interessenten schon jetzt. So bietet die gelernte Physiotherapeutin Elisa Mayer beispielsweise ein Lauftraining über zehn Veranstaltungen an. Ihr Konzept stellt die Dozentin am 1. April in Wurzen vor.

Reise-Intensivkurse in Englisch

Für Gudula Esquinazi, Physikerin und Sprachtrainerin in Grimma, stehen hingegen Reise-Intensivkurse in Englisch im Mittelpunkt. Die erste Veranstaltung dieser Art über 30 Unterrichtseinheiten findet vom 11. bis 22. Juni statt und die zweite vom 22. Juli bis 2. August dann sogar mit 60 Unterrichtsstunden. Mehr Details zu den vielfältigen Angeboten hält natürlich der druckfrische VHS-Katalog über 130 Seiten bereit. Die 6000 Exemplare liegen kostenlos in Behörden, Geschäften oder Arztpraxen aus. Darüber hinaus empfiehlt Moeller den Mausklick auf die Internetseite der VHS Muldental. Wer hier reinschaut, entdeckt schnell, dass der Service breit gefächert ist und nahezu alle Lebensbereiche sowie Alterssparten bedient. Darunter zählt der 50-Jährige die Auswahl für spezielle Zielgruppen, wie die Erzieherfortbildung oder den EDV-Bereich. „Am 10. April geht es beispielsweise unter dem Motto ,Digital, aber sicher’ im Beruflichen Schulzentrum Grimma um den Datenschutz.“

Selbst thematische Leichtgewichte unter den Offerten haben es nicht schwer, die Plätze zu füllen – sei es beim Grundkurs Bienenhaltung, dem Graffiti-Workshop, der Gartenplanung oder Nähen mit der Nähmaschine. Vom Echo auf die Lesung und seinem allerersten Besuch in Wurzen zeigte sich der viel gereiste Wladimir Kaminer hellauf begeistert: „Die ganze Stadt ist ja gekommen!“

