Eilenburg

Die Trinkwasservorräte in Nordsachsen sind trotz der anhaltenden Hitze gesichert. „Wir haben reichlich Wasser“, sagt Daniel Jahn (41), technischer Leiter beim Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen.

30 Brunnen liefern Wasser

Dieser versorgt 88 000 Einwohner in der Eilenburger und Wurzener Region mit Trinkwasser. Fünf Wasserwerke bereiten das kühle Nass auf, rund 30 Brunnen um die 15 Meter Tiefe stehen zur Verfügung, darunter auch Tiefbrunnen über 80 Meter wie in Bad Düben. Sie alle zusammen stellen 50 Prozent des Wassers bereit, das der Verband an seine Kunden weitergibt. Die andere Hälfte kommt vom Torgauer Unternehmen Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz und von den Kommunalen Wasserwerken Leipzig.

Wasserverbrauch im Sommer hoch

„Tendenziell ist der Wasserverbrauch im Sommer immer höher“, sagt Jahn. Ob dieser wegen der anhaltenden Hitze angestiegen sei, dazu kann der technische Leiter derzeit keine Aussage treffen. „Da müssen wir abwarten, bis uns die Kunden die Zählerstände Ende des Jahres melden.“ Ein Mehrverbrauch sei aber wahrscheinlich. Denn viele Menschen bewässerten zurzeit ihre Gärten und nicht jeder verfüge über einen Hausbrunnen. Zudem dürften die Regenwasser-Vorräte längst aufgebraucht sein.

Das Rohrleitungsnetz des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen umfasst rund 1000 Kilometer.

Von Nico Fliegner